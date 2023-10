"J’avais axé cette semaine sur la concrétisation", tel était l’objectif de l’entraîneur de Nivelles, Gary Ilegems. Le message est apparemment bien passé puisque c’était déjà 2-0 après sept minutes de jeu grâce Lebrun et Vennekamp.

Ittre, loin d’être ridicule dans ce derby, enchaînait cependant les petites erreurs qui se sont payées cash au fil du premier acte. Alors que Vennekamp faisaient 3-0 sur penalty, Charlier et Marques alourdissaient la marque sur de beaux mouvements collectifs et le score était donc de 5-0 à la mi-temps.

Stephane Coffinet, le T1 d’Ittre B, reconnaissait fatalement la supériorité de Nivelles: "On a fait des erreurs à chaque fois que Nivelles, qui sera selon moi le futur champion, a joué plus vite. Cela reste l’apprentissage du football adulte et de la P3 pour de jeunes joueurs formés à Ittre qui ont connu que les U19 ou la réserve."

La deuxième période reprenait de la pire des manières pour Ittre puisque Lebrun lobbait directement Van Belle, trop avancé, sur le coup d’envoi et s’offrait un des buts du week-end. Le premier quart d’heure fut d’ailleurs compliqué pour les visiteurs puisque Lebrun, Vennekamp, Loquet et Verachtert plantaient chacun un but sur supplémentaire sur des actions collectives rondement menées et le marquoir affichait alors 10-0.

Vennekamp plantera ensuite son quatrième et son cinquième but de la soirée et Marques validera un doublé pour porter le score final à 13-0. À noter qu’Ittre, malgré l’ampleur du score, a joué le jeu jusqu’au bout avec une mentalité exemplaire. Stéphane Coffinet était d’ailleurs fier de ses Ittrois: "Ils n’ont rien lâché alors que le score était sévère. Il faut passer par là et l’apprentissage continue."

Gary Illegems tenait à adresser un coup de chapeau à ses adversaires: "Félicitations à cette jeune équipe d’Ittre B de n’avoir rien lâché. Je pense qu’on leur a montré le plus grand respect aujourd’hui en jouant de manière sérieuse ! On reste avec une bonne dynamique et on prend match par match."

Nivelles se rendra samedi prochain à Auderghem B alors qu’Ittre B recevra Saint-Michel B dimanche après-midi.

Arbitre: F. Toujiri.

Carte jaune: Hermans.

Buts: Lebrun (1-0, 6-0 et 7-0 ; 4', 46' et 51'), Vennekamp (2-0, 3-0, 8-0, 11-0 et 13-0 ; 7', 18', 52', 65' et 85'), Charlier (4-0, 34'), Marques (5-0 et 12-0, 41' et 66'), D. Loquet (8-0, 54') et Verachtert (9-0, 60').

NIVELLES: Van Wemmel, Nowak, Smagghe (70' Hoogstoel), Lebrun, Marques, Deflandre (56' Frennet), Charlier, Vennekamp, Kasongo Kikuni, Vandenberghe (56' L. Loquet) et D. Loquet (56' Verachtert).

ITTRE B: Van Belle, Reiff (56' Gutty), Villers, Nazari (56' Louis), Dewez, Hermans, Coune (66' Najdoski), Baeck, Rugambara, De Wael et Jadoul (56' Scevenels).