Les visiteurs n’ont pu confirmer leur premier succès. "C’était le jour et la nuit par rapport à la semaine précédente et on ne gagnait pas un duel, regrette Pascal Hoffman (T1). On a pourtant une grosse occasion à 0-0 mais leur gardien dévie le ballon sur la latte. Et même si ça n’aurait peut-être rien changé car on est tombé sur une équipe plus expérimentée, plus rodée et plus intelligente, on aurait pu la faire douter davantage."

Ixelles B – Genappe B 1-2

Buts: Boulerhcha (0-1, 32'), De Clercq (0-2, 48'), Abdel Kader (1-2, 55').

Belle victoire pour Genappe malgré quelques frayeurs et les sorties sur blessures de Lisbet (2’) et Kermis (65'). "Très bonne première mi-temps de notre part. La seconde fut moyenne car on n’a pas su reproduire ce qu’on avait fait jusque-là, on a laissé à l’adversaire la possibilité de jouer et celui-ci a essayé de prendre le dessus, mais ça fait du bien de gagner d’autant qu’on marque sur deux belles frappes", apprécie Raphaël Cattrel (T1).

Waterloo B – Ophain B 5-3

Buts: Lupumba (1-0, 18'), Tondeur (2-0, 36'), Dacy (3-0, 43'), Kanyinda (3-1, 46'), Notaert sur pen. (3-2, 49'), Kabobo sur pen. (4-2, 56'), Bailly (5-2, 71'), Prior (5-3, 85').

Les locaux ont encore joué avec leur bonheur "alors que les choses se passaient bien en première mi-temps et qu’il ne pouvait plus rien nous arriver à 3-0, souffle Pascal Leguillier (T1). À la reprise, on fait de nouveau preuve de suffisance et on se fait peur pour rien."

Ophain n’est pas passé loin d’une belle remontada. "Rien à dire en première période car on est passé à travers et Waterloo était supérieur, analyse Patrick Longfils (T1). Après avoir recadré les jeunes à la pause, on a fait le forcing pour vite revenir à 3-2. On prend le match en mains face à un adversaire un peu amorphe puis le penalty du 4-2 nous coupe un peu les jambes même si on revient encore à 5-3."

Etterbeek B – Villers B 5-0

Buts: Eboko (1-0, 10'), Behari (2-0, 80'), Abdouramane (3-0 et 4-0, 84' et 87'), Ribeiro Castro (5-0, 90').

Rapidement menés au score, les visiteurs ont conservé le 1-0 jusqu'à dix minutes de la fin avant de lâcher prise. "Etterbeek mérite sa victoire mais le groupe s’est vraiment montré concerné et on a livré 80 bonnes minutes, positive Christophe Gillard qui assurait l’intérim ce dimanche. Malheureusement, on a fini par s’écrouler physiquement et on a pris quatre sur la fin, mais on a vu cette volonté de réagir positivement."

Ittre – Nivelles B 4-0

Buts: De Longueville sur pen. (1-0, 7'), Leclerc (2-0, 17'), De Longueville (3-0, 26'), Orban (4-0, 39').

15/15 pour les Ittrois. "Bonne première mi-temps de notre part même si le score aurait pu être plus lourd, estime Gaëtan Sempoux (T1). Alors qu’on avait demandé de garder le rythme, on y a mis moins d’intensité après le repos mais c’est encore une victoire et le taf a été fait."

Dans l’autre camp, "on n’a pas fait une bonne première période en concédant un penalty dans les premières minutes, explique Dimitri Veny (T1). Après avoir réajusté des choses à la mi-temps, ce fut très positif au niveau du contenu et on n’a plus pris de goals. On aurait même mérité de mettre une balle au fond car on s’est créé plusieurs occasions et on a tenu bon, à dix (rouge pour Mayere), au cours des dix dernières minutes. Il faut se baser là-dessus pour avancer."

Saintes B – Suryoyés B 5-0

Buts: Saadi (1-0, 11'), Laachach (2-0, 22'), Florue (3-0 et 4-0, 36' et 69'), autogoal (5-0, 74').

La discussion de mercredi dernier a eu l’effet escompté. "L’équipe a été excellente et notre gardien, qui a détourné un penalty à 1-0, a livré une belle prestation en effectuant encore 2-3 arrêts déterminants, ce qui nous a permis de tuer le match, apprécie Kevin Benois (T1). Malgré un terrain difficile, on a bien joué au foot et les consignes ont été respectées à l’exception de quelques erreurs individuelles qui n’ont pas porté à conséquence."

Brussels City B – Wat. Lion’s 3-4

Buts: Ellatifi (0-1, 3'), Amunga (0-2, 15'), Ellatifi (0-3, 23'), Booka (0-4, 46'), Domingos (1-4, 66'), Lemrabet (2-4, 74'), Domingos (3-4, 80').

Menant 0-4 dès la reprise, les Lion’s ont failli se faire rejoindre. "Le match a commencé idéalement puis on a maîtrisé le reste de la première mi-temps, note Alain Nzanza (T1). La seconde a commencé sur les chapeaux de roues mais, inexplicablement, un gros relâchement a permis à notre adversaire de se rapprocher à 3-4. Et après dix dernières minutes haletantes, on a réussi à garder notre avance."