Le duel entre les deux équipes B de la série n’a pas connu de vainqueur. En menant 0-2 à un quart d’heure du terme, Braine B avait pourtant tout en mains pour émerger mais c’était sans compter sur l’envie et la détermination des troupes de Gilles Stephany. "On revient de loin et malgré une situation compliquée au classement et dans la rencontre, les gars se sont montrés top au niveau de la mentalité pour revenir dans la rencontre", apprécie le coach. La première mi-temps est équilibrée. Ohain a décidé de laisser jouer son adversaire tout en se créant les plus belles occasions en contre mais rien n’est rentré pour un score de 0-0 logique à la pause. "Braine a eu la possession, nous les occasions", résume Stéphany.

"Si on est menés 1-0, il n’y aurait rien eu à redire car on a mal joué et Ohain méritait mieux", enchaîne Alain Campion.

À la reprise, Braine prend le dessus et la direction des opérations. Duga puis Sylla font 0-1 puis 0-2 et l’avantage au marquoir des visiteurs est alors logique mais ils ne parviendront pas à conserver leur avance de deux buts, un doublé de Verpooten relançant complètement Lasne-Ohain (2-2). "Ce point casse le zéro et c’est très positif. On a bien joué le coup et vu la physionomie du match, ce point vaut plus qu’un point", apprécie Gilles Stephany.

Pour Alain Campion, "quand on veut jouer la tête, ce sont clairement deux points de perdus mais le résultat est logique car nos adversaires ont joué avec un gros cœur et ils ont d’ailleurs fêté le résultat comme une victoire. Pour nous, le scénario de Limal où l’on menait aussi 0-2 s’est reproduit. C’est dû à la jeunesse et un manque de lucidité mais comme Saintes a perdu et Etterbeek tenu en échec, le résultat n’est pas mauvais."

Buts: Duga (0-1, 55’), Sylla (0-2, 68’), Verpooten (1-2 et 2-2, 75’ et 85’).

LASNE-OHAIN B: Dumelle, Evrad, Meert (65’ Corbiau), Loots, Bouhoulle, Verpoten, Dans, Zagubien (70’ Dawans), Leclercq, Dewitte (70’ Herkt), Ngueliele.

BRAINE B: Weekes, Campos Pedroso, Absil, Peeters, Baelongandi, Smeets, Kouka (70’ Menendez), Merchier (60’ Destain), Duga (68’ Vervaeren), Derwa, Sylla (75’ Mayele).