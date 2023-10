GREZ: Swalens, Belhadj, Khay, Aramian, Sy, Colard (59' El Hayani), Niagoua Kameni, Conté, Bahati Masanka (65' De Loose), Albahtouri, Kankonda Kankonda (56' Lecaille).

Buts: Jamotte sur pen. (1-0, 20'), Soumah (2-0, 55'), Pirotte (3-0, 59').

Dans ce match de bas de tableau, ce sont les Gréziens qui entrent le mieux dans la partie avec quelques occasions et une bonne maîtrise du ballon. À la 20e intervient le tournant de la rencontre avec cette exclusion (litigieuse ?) de Conté pour une faute de main sur une frappe qui partait vers le but. Jamotte ne se fait pas prier et ouvre le score alors que Grez ne décolère pas. Le début de seconde période permet aux Waterlootois de se mettre sur du velours grâce à Soumah et Pirotte et malgré de belles possibilités côté local, le score ne bougera plus. Les locaux engrangent leur premier succès de la saison. "C’est positif et en plus on n’encaisse pas, jubilait le T2 Jonathan Vanonckelen. Les deux goals rapides après la pause ont coupé les jambes de notre adversaire mais nous nous sommes trop reposés sur notre avance alors que nous aurons dû planter davantage de buts."

En face, Pierpalo Giunta fustigeait l’arbitrage. "Il y a beaucoup de frustration car la carte rouge ne doit jamais être brandie vu que notre joueur touche le ballon avec la poitrine. Il faut faire avec, ce sont des choses qui arrivent mais c’est vraiment dommage."

Amicii – Tubize-Braine B 2-1

TUBIZE-BRAINE B: Kera, Diallo (46' Bokota), Moustatine, Taroli, Velasco Plaza, Alaoui (70' Adham), Sebaihi, Guilleaume, Gohi (28' Bouabid), Misiti, Gaggini (46' Hatungimana).

Buts: Sebaihi (0-1, 1'), (1-1 et 2-1, 26' et 75').

Le scénario est parfait pour la RUTB qui ouvre le score après moins de deux minutes de jeu via Sebaihi. Le reste est beaucoup moins bon et Jette en profite pour faire jouer son expérience pour revenir au score. Guilleaume est sévèrement exclu à l’heure de jeu et les visiteurs concèdent un penalty très léger à un quart d’heure du terme. La formation de Didier Bargibant enchaine donc un quatrième revers consécutif. "Quand on offre des cadeaux à l’adversaire, c’est difficile de s’en sortir. La panique ne doit pas encore être de mise mais il va être temps de prendre des points", concédait le T1 de la RUTB.

Genappe – Saint-Michel 1-0

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Bensedik, Garcia Fernandez, Berdayes, Detollenaere, Pête, Maistriaux, Simon, Gacio Cabrera, Stiens.

But: Maistriaux (1-0, 52').

En infériorité numérique durant 35 minutes suite à l’exclusion de Berdayes, les Brabançons wallons sont parvenus à faire bloc et à prendre la mesure du leader de Saint-Michel grâce à un but de Kévin Maistriaux. "La première période était plutôt équilibrée face à une équipe de Saint-Michel qui joue vraiment bien au football. On revient bien après la pause et on ouvre le score méritoirement jusqu’à cette carte rouge qui réoriente forcément les débats. Saint-Michel a poussé et est passé à quatre attaquants, ils ont eu pas mal de possibilités comme nous aurions pu faire le 2-0 sur contre-attaques. Au final, on s’en sort bien et tout le mérite en revient aux joueurs qui ont sué jusqu’au bout pour garder les trois points", analysait Julien Darquenne (T1).