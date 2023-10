(25-17, 25-13, 25-21).

Les Chaumontoises s’attendaient à une rencontre difficile à Alken et elle le fut. "C’est une équipe très expérimentée. Pour nous, le début de championnat est difficile. Nous entamons face à deux équipes amenées à jouer les premiers rôles. Nous débutons la saison, ce n’est pas évident pour une jeune équipe", souligne Charlotte Van Nuffel, la T2 chaumontoise.

Les visiteuses avaient décidé de mettre la pression au service dès les premiers échanges. "Las, nous avons manqué nos trois premiers services. Du coup, c’est vite devenu compliqué face à une très bonne équipe d’Alken."

Les Chaumontoises ont tenu tête à leurs hôtes lors du troisième set. "Nous étions bien dans ce set que nous perdons suite à quelques erreurs évitables. Nous perdons le match, mais il y a eu beaucoup de choses positives. On ne panique pas. Manon Hubeau a livré un bon match, Sarah Deprez nous ramène de la stabilité en réception. Alexianne Belemans est montée à l’opposite et au quatre, Emma Minet a eu du temps de jeu à la passe, Lilou Halasz a réalisé de bonnes choses à l’aile et les changements ont chaque fois apporté quelque chose", analyse Charlotte Van Nuffel.

Ce n’est pas à Alken que les Chaumontoises devaient assurer leur maintien. "Nous sommes toujours en apprentissage. L’équipe devra être présente contre des équipes comme Stevoort, Veltem et Heist. Ce sont des matchs que nous allons devoir gagner."