Quarts temps: 16-17, 16-8, 16-8, 5-24.

OTTIGNIES (3x3, 4/12 LF, 19 ftes): GILIS 12 (1x3), COURTOIS 2, Van Tichelen 10, BECKERS 7 (1x3), DEMOLDER 2, BALZA 8, Halloy 4, Van Duüren 8 (1x3).

La formation du Brabant wallon, qui saluait le retour du duo Halloy-Van Tichelen, a longtemps fait cavalier seul menant 32-25 (mi-temps) et même 48-33 (30e). Dix minutes après un 5-24 dévastateur, le Rebond encaissait une première défaite en championnat.

Un premier revers peut-être évitable mais ce n’est pas ce que la coach Dochez voulait retenir: "Je félicite les joueuses pour leur mentalité et l’intensité dont elles ont fait preuve. On a mené quasi tout le match et puis Sprimont nous a bien asphyxiés avec sa pression tout terrain. On a été un peu submergées et on a manqué de lucidité sur la fin. Cinq points dans le dernier quart, c’est un peu juste pour gagner un match."

Une phase de jeu résume ce constat: "Dans le dernier quart, je crois que sur une attaque, on récupère sept ou huit rebonds offensifs successifs et on n’arrive pas à concrétiser. On a eu les occasions et les tirs étaient pris à bon escient mais on n’a pas concrétisé. On a manqué de jus, poursuit la coach ottintoise. Avec une rotation en plus et deux minutes en moins, cette rencontre peut basculer de notre côté", conclut-elle.