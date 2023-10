Quarts temps: 11-20, 10-10, 17-18, 22-16.

BC L’9 FLÉNU BASKET: Bronchart 0, Legrand 3 (1x3), Houdart 14 (2x3), Neri 15 (3x3), Guillaume 6, Gevenois 3 (1x3), Koumare 0, Walasiak 10 (2x3), Giancaterino 5, Kimpens 2, Cuisenaire 0.

NIVELLES: Bataille 11 (1x3), Diop 7 (1x3), Navez 10 (2x3), Louahala 0, Renard 3 (1x3), Di Francesco 2, Cockmartin 4, Goffin 14, Bizet 11 (2x3), Renversez 2.

Nivelles a joué un excellent premier quart temps qui lui a permis de prendre une petite avance. Avec 9 points d’avance, les Nivellois sont restés attentifs pour éviter un retour adverse. Flénu a, quant à lui, maintenu la distance mais au bout du compte, Nivelles était toujours devant à la pause (21-30). "Nous avons beaucoup travaillé pour faire un premier écart. Et ce ne fut pas facile car en face il y avait une équipe avec de très bons joueurs, dont la plupart sont capables de marquer au-delà du périmètre, a commenté Téo Alexandridis après la rencontre. Je dois féliciter mes joueurs pour leur forte volonté de défendre bec et ongles. Ils ont joué ce match avec beaucoup de passion et n’ont pas hésité à forcer les un contre un."

"Je suis très satisfait de l’esprit collectif et de la grande solidarité dont ont fait preuve mes joueurs"

Tous les ingrédients étaient donc dans le camp nivellois pour bien débuter la seconde période. Et si Nivelles perdait un peu pied au début de la seconde période. Axel Bizet (2x3) permettait à Nivelles d’atteindre la demi-heure avec une dizaine de points d’avance (38-48). "La première moitié du chemin était presque parfaite mais nous avons commencé à rater des lay-ups importants, regrettait le coach de Nivelles. Finalement, cette seconde période nous l’avons plus joué sur nos points forts et plus vraiment avec l’esprit que nous avions affiché en première période."

Dans la dernière ligne droite, Flénu a mis le paquet et au fur et à mesure que la fin du match approchait, la pression fut de plus en plus intense. "En fin de match, mes joueurs ont remis beaucoup de cœur pour défendre. Ils ont fait preuve de beaucoup de métier. Mentalement, ils m’ont démontré qu’ils ont grandi par rapport à la saison dernière, se réjouissait le coach nivellois. Dans les dernières minutes, nous avons plus joué low post et mes joueurs ont su trouver de meilleures solutions pour marquer des paniers importants. C’est une victoire importante car nous savons qu’à l’extérieur nous serons attendus et nos matches seront plus difficiles. Je suis très satisfait de l’esprit collectif et de la grande solidarité dont ont fait preuve mes joueurs. C’était incroyable à vivre cela du bord du terrain."

Voilà donc les Nivellois avec un joli 2 sur 2 avant de recevoir Oostkamp, le grand favori au titre, samedi prochain, à la Dodaine.