Forte de son joli 6/6, la RULO avait bien l’intention de conserver son brevet d’invincibilité face à un Auderghem qui restait sur deux victoires.

Les Brabançons wallons démarrent d’ailleurs la partie pied au plancher avec beaucoup de possibilités pour le porteur du ballon et des appels dans tous les sens. Sur un corner bien donné par Nicolas Charpenter, la reprise de la tête de Robin Demeur est mal négociée par Krokos qui laisse filer le cuir au fond de ses filets. C’est 1-0 peu avant la 10e et c’est mérité pour les Lasnois. Les débats deviennent peu à peu plus équilibrés et les Bruxellois se montrent enfin dangereux devant la cage de Pierret. La vivacité de Weynants et le toucher de balle de Bil mettent la RULO à contribution mais c’est l’ancien goleador local qui rétablit finalement l’égalité à la 35e grâce à une magnifique frappe en pleine lucarne.

Après quarante-cinq premières minutes où les occasions ne furent pas légion, la seconde période est un peu plus animée mais sans pour autant atteindre des sommets en termes de phases de jeu construites et de possibilités franches. Desnel s’essaie des 30 mètres mais c’est trop enlevé alors que Goffart frappe la barre transversale à un quart d’heure du terme. Les dernières minutes sont dominées par les Bruxellois mais ni Teirlinckx, ni Lambert ne parviennent à faire la différence dans une partie où le partage s’avérera logique vu l’équilibre au niveau des débats et des rares situations de danger.

Le T1 local Christophe Collaerts avait globalement la même analyse au coup de sifflet final. "On voulait les trois points mais le résultat nul est logique. Nous avions décidé d’attendre Auderghem en première mi-temps et nous avons la chance de marquer rapidement donc le scénario était parfait mais on commet une petite erreur collective sur le but de Siroux. Nous avons essayé de pousser davantage après la pause avec une frappe sur la latte mais le score est logique. Nous avons raté beaucoup de petites choses simples et peut-être que certains de mes gars n’étaient pas à 100% au niveau de la productivité et de la réussite. On commence ce championnat avec un 7/9 et le bilan initial est très positif."

Arbitre: Émile Gillieaux

Cartes jaunes: Siroux, Relecom, Charpentier

Buts: Demeur R. (1-0, 8'), Siroux (1-1, 35')

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Demeur R., Demeur F., Desnel, Charpentier, Pilotte (91' Grazys), Dierinckx, Relecom, Hootelé (65' Ratajczak), Goffart.

AUDERGHEM: Krokos, Hammas (88' Raoudi El Alaoui), Weynants, Bil (88' Martinez), Vanden Hove, Schallon (83' Hasevoet), Gérard, Lambert, Siroux, Van Poucke, Teirlinckx.