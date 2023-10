Guibertin passe une après-midi tranquille

(14-25, 16-25, 22-25).

Namur n’a pas fait le poids face à l’équipe guibertine ce dimanche en début d’après-midi. "Les deux premiers sets ont été à notre avantage. Après, j’ai fait tourner mon effectif. Je me suis permis de tester quelques options qui pourraient nous être utiles dans le futur et dont nous aurons besoin. Nous manquons toujours d’efficacité au quatre. Le troisième set a été plus difficile mais j’ai maintenu ma confiance aux joueurs sur le terrain."

Martin Delie a joué la moitié de la rencontre. "J’ai prolongé les doubles changements, tous les ailiers, Tristan Mannaert, Noé Laloux et Simon Ravet se sont partagé le poste. J’ai aussi aligné Arnaud Lambinon, qui rentre de blessure au poste de libéro où Mathieu Vander Vorst a brillé en défense."