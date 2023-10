D3A ACFF: Mission accomplie pour Jodoigne qui ramène un bon point (0-0) du Pays Vert

Le café de la mi-match mettait quinze bonnes minutes à produire son petit effet. Diumasumbu exploitait mal un contre mené par Fosso en expédiant au-dessus. Il fallait attendre un quart d’heure de plus afin de sursauter à nouveau: lancé en profondeur, Fosso faisait parler sa vitesse et lobait un Bronckart venu à sa rencontre mais son ballon heurtait l’équerre du but.

"On s’en contente"

Malgré une nette possession, quelques bons centres et des frappes contrées par une défense regroupée, le Pays Vert en restait là et devait se contenter d’un point qui faisait le bonheur de son adversaire du jour, ce dernier ne se cachant pas d’être venu pour ça. "On joue tous les matches pour les gagner, mais il y en a pour lesquels on sait qu’il sera difficile de le faire. Alors, il vaut mieux parfois se contenter d’un point, notait Steve Dessart, coach brabançon. Le Pays Vert, c’est une moyenne d’âge de plus de 26 ans alors que mon équipe n’en affiche qu’une de 22 ans. Sur onze joueurs, ça fait un déficit de 40 années de foot, ce n’est pas rien ! Le Pays Vert est aussi invaincu, n’encaisse quasiment jamais et se produisait à domicile. Ok, il a eu deux grosses occasions, mais on a fait le match qu’il fallait en se battant avec nos armes. On confirme après notre victoire de la semaine dernière. On voit également qu’avec un schéma plus structuré, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. On ne devait pas perdre, on l’a fait. Notre mission est remplie. On passe à la prochaine, face à Ciney."

Arbitre: M. Haroui.

Cartes jaunes: Herbecq, Laruelle, Dethier, Hassouan.

PAYS VERT: Biévez, Nzuzi, Druart, Bonnier, Leleu (86 Dutilleul), Herbecq, Bamenga, Dekampener (54 Vandeville), Fosso, Hospied (62 Delaunoit), Diumasumbu (62 Vallera).

JODOIGNE: Bronckart, Sanwo, Simonini, Zwikel, Gilles (82 Litongé), Mirabile (68 Hassouan), Boudar, Lucchese, Laruelle (68 Dethier), Pohl, Lapierre.