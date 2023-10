D2 ACFF: Battu 1-3 par La Louvière, Rebecq ne gagne toujours pas et s’enlise encore

En effet, sur la remise en jeu du but d’ouverture, en ballon joué en arrière, mal négocié par Vincent Rousseau, offrira le break à Anthony Georges. Un coup dur qui ne sera pourtant pas fatal à Rebecq, qui pourtant groggy, parviendra à réduire la marque juste avant la pause grâce à Boris Kudimbana.

Le début de la seconde période sera clairement à mettre à l’actif de Rebecq, qui dès la 50e minute aurait pu recoller au score si Kudimbana avait mieux calibré sa reprise de la tête sur un centre parfait de Diarra.

L’envie et l’espoir renaissaient dès cet instant, mais à l’heure de jeu, tous les espoirs s’envoleront lorsqu’Anthony Georges filera seul au but pour planter sa seconde rose de l’après-midi (1-3). S'en suivront quelques timides tentatives de réaction d’un Rebecq qui s’enfonce encore un peu plus dans le bas du classement, avec un bilan de 4/18, et surtout en concédant une deuxième défaite consécutive à domicile.

Un nouveau résultat défavorable dans le chef des Rebecquois qui avait de quoi donner des regrets au coach Rouge et Blanc Dimitri Leurquin. "On a trop joué avec nos défauts plutôt qu’avec nos qualités, et face à des équipes comme celle de ce dimanche cela se paye cash. Les semaines s’enchaînent et on se retrouve de plus en plus dans une situation inconfortable. On va devoir réagir, et le faire vite. La prochaine rencontre contre Jette sera capitale."

Arbitre: K Lobet

Buts: Ousmail (0-1, 34'), George (0-2, 36'), Kudimbana (1-2, 44'), George (1-3, 60')

Cartes jaunes: Ben Ali, Coulibaly, Grégoire, El Madi

REBECQ: Rousseau, Morias, Grégoire, Devel (70' Demolie), Polizzi (80' De Greef), Kudimbana, Depotbecker (70' Zorbo), Diarra, Camargo (70' Contino), Coulibaly, Zaanan.

LA LOUVIERE: Cremers, Luhaka, Mukala, George, Ba (40' Sakhi), Ouattara (77' Ben Belkasse), Ben Ali, Marquis (50' El Madi), Ousmail, Nsungu, Baiardo.