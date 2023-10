Baisse de régime fatale à la R2B des Castors Braine (-14), la R2A a, elle, asphyxié Boninne (+39)

Un score qui ne reflète pas la physionomie du match même si le coach Brismée pestait: "Le problème est simple. Après la mi-temps, il y a dans nos rangs un manque d’envie, d’énergie et de hargne. Physiquement, on n’est plus là, on s’écroule alors qu’on a une moyenne d’âge très jeune. Il y a une baisse de régime manifeste, un manque de réussite flagrant en attaque mais on n’a pas l’état d’esprit pour réagir. On a pourtant les capacités pour battre ce genre d’équipe mais on encaisse des contre-attaques et la pression adverse sans broncher. C’était le monde à l’envers !"

À quelques mètres de là et au même moment, la Régionale 2A des Castors (Devos 13, De Keyzer C. 13, Vandesteene 10, Meunier 8, Robert 4, Marteau 17, Tilmant, Dedoyart 5, Hermans, Briclet 8) n’a jamais eu de coup mou. Son accélération au second quart avait déjà décidé du sort de la partie: 41-22. Avec six joueuses à 8 points ou plus et un danger permanent à distance (5 joueuses se partagent 8x3), Castors est l’auteur d’un match plein face à une équipe qui devrait terminer, selon le coordinateur brainois Gérard Legrand, dans le Top 4 de la série.

Sur du velours aux trois quarts de la rencontre (59-36 ; 30e), les Brainoises n’ont jamais relâché leurs efforts et ont terminé sur un impitoyable 78-39. Le coach Laurent François s’empressait de garder l’église au milieu du village brabançon: "Ce n’est pas un match qui compte pour rien entre guillemets mais on a appris depuis la saison passée que l’avantage du terrain peut ne pas être prépondérant en fin de saison. On sait que l’histoire va un moment s’arrêter. Je ne boude pas mon plaisir, on a gagné et notre match est très abouti au plan défensif. J’ai vu aussi ce qui fonctionnait. Devos a fait un très bon match au plan individuel mais la victoire est avant tout collective."