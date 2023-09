Sortir du rouge au Pays Vert

Un bon match chez l’autoritaire leader d’Onhaye puis une première victoire devant Couvin. Jodoigne va mieux mais doit absolument persévérer au moment de se rendre au Pays-Vert qui est toujours invaincu cette saison. "Nous sommes dans une bonne dynamique et les retours aux affaires de Pohl, Dichiara et de Laruelle que je récupère ce week-end permettent de gagner de l’expérience, savoure Steve Dessart. On savait très bien qu’il y a de la qualité dans le groupe mais c’est au niveau de la gestion des matches que cela devenait parfois plus compliqué. Et puis, les joueurs prennent des matches et du temps de jeu, ce qui était aussi très important. Je les trouve très appliqués et on défend mieux."