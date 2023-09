Les Phoenix de Mont-Saint-Guibert champion de Belgique ce dimanche ?

Mais les Phoenix de Mont-Saint-Guibert ne comptent pas s’arrêter là pour autant. Le titre, les Guibertines en rêvent et il semble plus que jamais leur tendre les bras.

Le week-end dernier, à la Guibert Sport Arena, les Phoenix ont sèchement battu en ouverture les Lions de Beveren (0-5), avant de s’incliner 6-4 dans la deuxième manche. Deux victoires sont encore nécessaires pour décrocher les lauriers.

Les Bleu et Orange se déplaceront à Beveren ce dimanche pour y disputer deux rencontres (à 13 h 30 et à 15 h 30). Plusieurs scénarios sont possibles: soit l’équipe locale remporte les deux matchs et elle est championne, soit c’est le scénario inverse et ce sont les Phoenix champions, soit c’est à nouveau 1-1 et il faudra une ultime manche pour connaître le vainqueur.

Cet ultime duel est prévu le dimanche 8 octobre à Mont-Saint-Guibert.