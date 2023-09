TDM2B: Nivelles fera de son mieuxcontre les Belettes

Cette semaine, les Nivellois ont savouré leur victoire contre United Woluwe. Teo Alexandridis est revenu sur ce premier succès de la saison. "Contre United, nous avons très bien commencé le match et mes joueurs ont suivi notre plan à 100%. À cause de l’intensité de Woluwe, nous avons un peu perdu la tête. Nous avons parlé toute la semaine du fait que nous devions être concentrés pendant 40 minutes. Ceci dit, nous avons joué une excellente défense et cette première victoire est très importante parce que nous avons gagné contre une des fortes équipes de la série. Maintenant, c’est Flénu, un autre adversaire de valeur."

Les Nivellois, toujours privés de Geordy Mulumba, s’attendent à une réaction de leur adversaire qui joue à domicile et qui a perdu son premier match contre Asse-Ternat (89-60). "Nous avons travaillé très dur cette semaine pour préparer ce premier déplacement. Car nous savons que Flénu a de grandes ambitions dans ce championnat. Je sais aussi que nous jouons contre une très bonne équipe avec de très bons joueurs à tous les postes, avec des joueurs qui peuvent apporter le danger de partout."

Et parmi les adversaires à tenir à l’œil, le coach grec de Nivelles pointe Donovan Walasiak, Mathieu Houdart, Giuliano Neri, transféré cette saison de Mons Hainaut, mais aussi les frères Bronchard, Romain et Thibaut, qui affichent tous les deux 2m07 sous la toise, même si Thibaut est actuellement blessé. "Ils sont tous adroits au périmètre. On sera donc directement mis sous pression, indique le mentor nivellois. Mais nous allons essayer de jouer notre jeu. On s’appuiera sur notre bonne défense pour essayer de prendre un résultat positif à Frameries. Nous ferons de notre mieux mais ce sera sans Geordy (Mulumba), toujours blessé. Pour l’instant, son absence est notre plus gros problème."