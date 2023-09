TDM2: Waterloo doit "user de chaque minute pour être meilleur"

En domptant Belgrade samedi dernier, Waterloo a commencé à poser les fondations d’une première saison réussie en TDM2. Mais ce n’est qu’un début, et ce succès devra obligatoirement en appeler d’autres si les promus souhaitent durer au niveau national. Ils ont cependant fait le plein de confiance, c’est essentiel avant de se heurter à d’autres échéances. Parfois plus ardues, comme celle qui l’attend ce dimanche (17 h) à Tongres. "Cette équipe joue les premiers rôles en TDM2 depuis des années, indique Sébastien Dufour. Elle a fière allure et de nombreux atouts, avec l’expérience de plusieurs anciens joueurs de D1, de la taille, etc. C’est typiquement le genre de match que nous disputerons sans pression."