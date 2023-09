R2A & R2B dames: Braine-Boninne, un double duel entre deux clubs formateurs

Une grosse différence entre les clubs réside dans l’aspect locomotive que peut apporter la Top Division Women 1. "La D1 appartient à Namur Capitale. Boninne et Namur, ce sont des clubs strictement féminins. Je pense que Namur est à 150 joueuses et Boninne à 200. Boninne, c’est le grand Namur, il doit y avoir cinq kilomètres entre les deux salles. Quand vous avez le niveau, il y a un choix à opérer entre ces deux clubs. En respectant tous nos voisins que ce soit Ottignies, Nivelles ou les clubs bruxellois qui bossent bien et en ne raflant pas les meilleures pépites dans la région, on a cet avantage entre guillemets d’avoir l’aura et l’histoire de la D1 Dames."

Les deux affrontements revêtent un enjeu sportif, même à ce stade-ci de la saison. Gérard Legrand prévoit des duels équilibrés: "Que ce soit en R2A ou en R2B, ce sont des matches intéressants. En R2A, même s’il ne peut pas jouer les play-off, Boninne est un adversaire direct, une équipe solide qui a gardé la même ossature et qui va terminer dans le Top 4. Il y aura pour nous un challenge dans ce match dans la mesure où Boninne nous a pris au buzzer la première place de la phase régulière du championnat la saison passée."

Même si les objectifs sont différents en R2B, Braine ne se présentera pas la fleur au fusil. "Avec des U19 alignées, Boninne a aussi un style et une éducation Basket qui nous ressemble avec une individuelle en défense, un basket en un temps, jeune et engagé. Je suis très fier de ce que la R2B a montré jusqu’à présent. À Fleurus, on a pris la pâtée mais à Pont-de-Loup, on perd de vingt points sans Romane Comelli. À côté de ces rencontres face à des favoris, on gagne deux matches et on prouve qu’on a notre place dans la série."

Sa place, justement, l’espoir Lisa Marblie y a renoncé récemment en annonçant son arrêt en R2A: "On a acté la décision de Lisa, on en est là. C’est une décision radicale que je regrette. Je suis enchanté de son travail, de son apport et de son évolution depuis deux ans en U19 et en R2. On n’exclut pas Lisa, les portes de l’académie restent ouvertes", conclut Gérard Legrand.