R2A Dames: Sprimont, un test intéressant pour la R2 ottintoise

Sur papier, le Rebond part favori de son affrontement aux Coquerées face au BC Sprimont ce samedi à 18 h. Auteur d’un 3/3, Ottignies a enclenché une spirale positive alors que Sprimont occupe l’avant-dernière position de la Régionale 2A avec deux défaites en autant de rencontres. Ce serait ignorer deux paramètres. Le premier est que Sprimont a perdu avec les honneurs (-7 et -8) face à Boninne et les Castors Braine, deux des cadors de la série. Le second est fonction du noyau brabançon. Si Van Tichelen et Halloy, absentes lors de la dernière rencontre il y a quinze jours à Templeuve, font leur réapparition dans l’effectif, la coach Sarah Dochez ne peut pavoiser pour autant. En effet, trois joueuses manqueront à l’appel au coup d’envoi: Cordi et Wauthier sont en vacances, Leroy est blessée. Élément stabilisateur et métronome de l’équipe, Leroy est importante dans la cohésion. Le noyau brabançon devra donc retrousser ses manches et jouer avec un mix d’intensité et de solidarité. La rencontre du week-end sera donc très intéressante pour le groupe ottintois.