Patrick Baumont à l’assaut des 100 km de Millau

L’Orpois Patrick Baumont, 55 ans, fait partie de cette catégorie. Et son histoire est un peu particulière, car s’il a joué au football par le passé, on ne peut pas écrire qu’il était un grand sportif, et qu’il avait une parfaite condition physique, voici quelques années encore.

En 2016, pour faire plaisir à sa compagne qui a débuté la course à pied, il l’accompagne occasionnellement, puis prend goût progressivement à la discipline. Il décide ensuite de se prendre en main, d’avoir une hygiène de vie correcte et fait de la course à pied un but avec des objectifs. "J’ai donc fait des joggings, mais à mon âge, il y a un moment où on ne progresse plus en vitesse, mais on est de plus en plus endurant. Je me rends compte aussi que je préfère les plus longues distances et puis, aussi avec le Covid, j’ai été contraint de courir souvent seul, et j’en ai pris une habitude. Être seul avec moi-même pendant plusieurs heures ne me déplaît pas, cela me convient même très bien. Voilà donc quelque temps que je me suis fixé un défi, les 100 km de Millau !"

"Je me sens prêt"

L’épreuve française en sera ce samedi 30 septembre à sa 51e édition. La majorité des coureurs aura la volonté d’aller au bout d’une distance mythique de 100 kilomètres. "Je me prépare donc depuis le mois de juin, plus spécifiquement à ce type d’effort. Et jusqu’ici, tout s’est bien passé, je me sens prêt. Au mois de juillet, j’ai fait un test en courant six heures et j’ai pu maintenir le 10 km par heure. Bien sûr, 100 kilomètres, c’est encore autre chose, et surtout, le parcours est redoutable, car si les 40 premiers kilomètres sont assez roulants, la suite s’annonce un réel défi avec des dénivelés importants, de longues côtes, parfois de gros pourcentages, mais aussi des descentes bien raides qui, au contraire de ce que l’on pourrait imaginer, ne sont pas faciles, surtout musculairement ! Je profiterai en tout cas de tous les ravitaillements tous les sept kilomètres, et j’aurai aussi ma compagne qui devrait m’assister sur trois ou quatre endroits, avec des apports supplémentaires, avec des produits que je digère et que j’aime boire ou manger."

Patrick espère arriver avant la tombée du jour.