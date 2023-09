Pas de période de rodage pour Bousval en P1

L’équipe est montée fin de saison dernière de deuxième en première provinciale après avoir largement dominé le championnat. "Par rapport à la saison dernière, nous avons deux arrivées. Murat Reshetov, un joueur ukrainien, nous a rejoint pour évoluer en position quatre et Jean Lionel Mugisha qui arrive du centre pour réfugiés de la Croix-Rouge de Genappe. Il joue à la passe avec Manu Steer. Nous avons une équipe expérimentée dont Sébastien Morel (53 ans) est le doyen. Nos joueurs ont du métier. Tout le monde se connaît. Avec les arrivées, le noyau est étoffé, nous sommes sans doute renforcés par rapport à la saison dernière", signale Nicolas Nyssens.

La plupart des joueurs ont évolué par le passé en première provinciale, et même plus haut. Les Bousvaliens n’ont donc pas eu besoin d’une période de rodage pour avoir le rythme de l’élite provinciale. Ils jouent avant tout pour le plaisir, sans se mettre de pression. "Nous voulons maintenir cette atmosphère tout en étant sérieux et appliqués. La présence aux entraînements est bonne. Nous sommes treize jusqu’ici, c’est une bonne moyenne."

L’objectif de l’équipe est avant tout de se maintenir dans la série. "Même si c’est le premier objectif, on ne compte pas limiter nos ambitions au maintien. Si nous pouvions terminer entre la quatrième et la sixième place, je serais super heureux. Nous avons un bon noyau, capable de faire des résultats", souligne encore Nicolas Nyssens.

L’équipe l’a prouvé lors de ses deux premières sorties en championnat. "Nous avons gagné 3-2 contre Brussels Volley lors de la première journée de championnat. Nous avons signé notre deuxième victoire le week-end dernier à Guibertin. Bruxelles Est semble avoir une forte équipe. Pour le reste, il y a des interrogations mais lorsqu’on monte de division, il y a toujours des points d’interrogation. Jusqu’ici, cela s’est bien passé."

Ils seront sur la brèche ce vendredi à domicile (20 h 30) face à Capci.