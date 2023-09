P1 Messieurs: Stevens: "C’est Hunger Games au BBC Braine-le-Château, un joueur disparaît chaque semaine"

Le coach Stevens ne dramatise pas pour autant. "Il n’y a pas péril en la demeure. On est à 2/3. Si on peut prendre l’UAAE, on pourra alors regarder Ottignies droit dans les yeux samedi prochain. Je me méfie toutefois d’Etterbeek. Chekaba a apporté de l’agressivité défensive. L’UAAE n’encaisse pas énormément, je crois qu’on va assister à un match très défensif."

Alors qu’il défie ce dimanche (15 h 30) un leader molenbeekois (Anciens 13) qui vient de signer Kandi Tshimuanga, Braine 2001 n’a pas préparé son duel dans les meilleures conditions. Corentin Debienne ne tire pas la sonnette d’alarme mais se veut réaliste : "Auryan Vermylen est absent, Laurent Maeter est blessé et Michael Renard et Jérôme Van Camp sont incertains. Nous étions six à l’entraînement donc ce n’est pas évident de préparer un match qui s’annonce difficile vu la forme et le noyau d’Anciens 13."

Le coach lilloisien veut voir son effectif soudé dans l’adversité. "Après Ottignies, on se rend maintenant à Molenbeek puis on a Royal IV au menu. J’espère ne pas rentrer dans une spirale négative qui pourrait plomber la bonne ambiance que l’on a quand même pour le moment."

Si le Speedy est bye ce week-end et panse ses plaies après son match perdu mardi face à l’École Européenne, Ottignies – toujours invaincu (2/2) affronte le Linthout ce samedi (21 h) avec un effectif au grand complet.