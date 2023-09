Namur avait terminé deuxième derrière Maaseik que Guibertin a battu 3-0 le week-end dernier. "L’équipe namuroise ne s’est pas renforcée. Elle compte quelques joueurs avec du potentiel comme, notamment, Clément Evrard à la passe et son frère Lucas à l’opposite. C’est une équipe assez jeune, sans beaucoup de taille. Elle a perdu ses deux premières rencontres de championnat", explique Audry Frankart.

Guibertin se doit de s’imposer dimanche (14 h). "Nous devons gagner sans perdre de point. Nous devons prendre ce match au sérieux. Namur joue son premier match à domicile et c’est un derby."

Guibertin ne pourra pas compter sur les services de Loïc Bernar. "Son entorse est plus grave que je ne l’avais imaginé. Il sera absent pendant trois semaines. Je ne suis pas stressé par rapport à cela. J’ai des solutions de rechange avec Martin Joguenne et Sam Hanon. Ils ont donné satisfaction chaque fois qu’ils ont été appelés au jeu. Martin Joguenne s’entraîne deux fois avec la Ligue A et deux fois avec nous. Il montre beaucoup d’envie à l’entraînement. Arnaud Lambinon revient dans le coup. Il peut maintenant sauter à l’entraînement."