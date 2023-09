N2A Dames: Limal/Ottignies dispute son premier match de championnat à domicile face à Herzele

Les préoccupations plus immédiates de Marc Lechien, leur coach, vont vers la rencontre de ce dimanche (17 h 30) en championnat face à Herzele. "Nos adversaires me semblent abordables. Il n’y a pas, dans cette équipe, une joueuse à même de faire la différence. La stabilité de Herzele en réception me semble moyenne. N ous devrions pouvoir nous en sortir. De toute manière, nous devons gagner. Ce sera le cas pour chacune de nos rencontres."

Tout baigne à Limal: "tout le passe bien que ce soit à l’entraînement ou en match, même si nous pouvons sans nul doute jouer un peu mieux."