Les 20 km du BW sont de retour ce dimanche à Mont-Saint-Guibert

Que ce soit pour le 6,3, le 11,7 ou le 20 kilomètres, un certain engouement est d’ailleurs présent au niveau des participants. "On devrait doubler le nombre de participants par rapport à la dernière édition. On devrait donc passer de 200 à 400 personnes présentes. On espère même peut-être atteindre la barre symbolique des 500. On peut compter, en plus, sur de nombreux bénévoles pour assurer la bonne organisation et pour s’occuper de tâches comme le ravitaillement ou l’accueil des sportifs. C’est donc très positif !"

Un parcours vallonné

Les coureurs sillonneront donc les rues guibertines qui ont la particularité d’être assez difficiles. Un choix assumé par l’organisateur : "On avait envie d’un parcours qui ressemble à ce que représente le Brabant wallon avec des chemins vallonnés et un paysage rural. On est conscient que cette édition sera assez complexe et que faire un chrono sera difficile mais cela nous paraissait logique de le faire. De plus, la plupart des participants sont dans une période de préparation pour la saison des marathons qui arrive dans les prochains mois."

Laurent Saublens espère donc que l’événement sera une réussite. Le beau temps est normalement attendu ce dimanche. Le départ, qui se fera au centre sportif Jean Moisse, est prévu à 10h pour les 20 kilomètres. Celui pour les 11,7 kilomètres à 10 h 45 et le début de la plus petite distance (6,3 kilomètres) aura lieu à 11 h.