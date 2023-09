Laurent Kral en tête du challenge en jeunes C après l'aquathlon du Triathlon Team Braine

Laurent Kral a pu terminer la course à pied sans difficulté dimanche dernier à l’aquathlon organisé par le Triathlon Team Braine (TTB). "Je suis surtout content d’avoir pu terminer la course à pied. J’ai un problème musculaire à la jambe. Elle se contracte et je n’arrive plus à courir. Ici, j’ai pu terminer sans le moindre problème", indique le jeune triathlète du Triathon Team Braine.