La Padel Academy du Parc à Louvain-la-Neuve est sur les rails et elle a un accent espagnol

Vous l’aurez compris, à peine lancé, le succès est déjà au rendez-vous. Ce n’est cependant guère étonnant avec ce sport en vogue qui compte plus de 7 millions de pratiquants en Espagne – c’est le deuxième sport national derrière le football – et qui en Belgique, voit des terrains pousser un peu partout. Mais là où la pratique se limite souvent à la simple location d’un terrain par les pratiquants, le club du Parc a voulu aller plus loin dans sa démarche, d’où l’idée de créer une académie. Et pour la mettre sur pied, il s’est tourné vers l’Espagne, la référence absolue. "J’ai suivi des cours durant une semaine à l’école Andrès Gimeno, située à Barcelone, poursuit Cristel Joiris, classée P500. C’est une des académies de jeunes les plus renommées en Espagne. Au mois de juillet, les deux responsables de cette école sont venus au Parc pour nous aider à implémenter une bonne méthodologie de cours qui tiennent la route parce qu’on ne met pas sur un terrain des profs de tennis pour donner des cours de padel. Ce n’est pas le même sport. Il y a des spécificités et c’est important de les connaître pour apprendre à bien jouer au padel, surtout quand on s’adresse à des enfants. C’est pourquoi aussi, avec Xavier Descampe, on continue de former nos cinq moniteurs à raison de deux heures par semaine. Notre but est de développer l’académie en apprenant à donner cours à l’espagnol."

Une académie ouverte à tous et notamment aux enfants. "Avant les enfants se contentaient d’aller voir leurs parents jouer, aujourd’hui, ils veulent, eux aussi jouer. La demande est de plus en plus grande."

Lancée début septembre, la Padel Academy du Parc compte déjà une soixante d’élèves. "On propose des cycles longs de 30 cours, précise la coordinatrice. La plupart des groupes sont composés de débutants, mais on organise aussi des cours pour des joueurs confirmés, tout comme on donne aussi des cours particuliers."

Créer un esprit de club

Au-delà de l’aspect sportif, le club du Parc qui compte plus de 3 000 membres (tennis-squash-fitness et padel) veut aussi donner une identité à sa nouvelle branche. "On a envie de créer un esprit de club autour du padel en essayant de proposer une dynamique sympa et en organisant des événements comme des parties amicales par exemple pour que les membres se rencontrent. J’ai aussi créé des groupes sur WhatsApp pour l’organisation de matchs avec qui veut et selon les niveaux."

À noter aussi que le Padel Club du Parc offre la possibilité de louer des terrains fixes à l’année, tout comme il est aussi possible de réserver un terrain via l’application Playtomic même si vous n’êtes pas membre du club.