D3A ACFF: Le RCS Brainois doit se remettre en question au moment de recevoir Tamines

Axel Smeets et ses joueurs doivent en tirer les conclusions. "Tout le monde doit se remettre en question, moi le premier. Je comprends la frustration par rapport à ces faits de jeu qui nous ont sortis du match mais il faut apprendre à vivre avec car cela arrivera encore. Quoi qu’il en soit, on ne méritait même pas un point car on a été dominé dans tous les secteurs par un adversaire qui a montré plus d’envie dès le début."

Les Jaune et Bleu restent sur deux défaites de rang sans avoir inscrit le moindre but au moment d’accueillir Tamines. "J’attends une réaction mais sur le terrain, c’est-à-dire en jouant au foot, car ce match est très important pour la suite de notre saison. D’autant qu’on a dur à marquer pour l’instant. On ne s’est d’ailleurs créé que 4-5 occasions sur les deux derniers matches et seulement deux dimanches dernier sur phase arrêtée. On doit impérativement trouver des solutions pour créer davantage de danger et ainsi faire douter l’adversaire."

La formation namuroise ne réussit pas au RCSB puisque son dernier succès date d’il y a cinq ans jour pour jour. "C’est une équipe un peu coupée en deux avec de l’expérience derrière à défaut de vitesse, et des joueurs qui peuvent justement faire mal devant grâce à leur vivacité."

Le groupe devrait être au grand complet d’ici quinze jours puisqu’Eboué, Duga et Willaert sont sur le retour. Dettori et Laurent sont suspendus ce week-end.

Le noyau: Berghmans, Santinelli, Ramazani, Lella, Leyseele, Dutrieux, Queimadelas, Smeets, Wallaert, Bellia, Ladrière, Buscema, Derwa, Latorre, Tis, Zé, Carlier.