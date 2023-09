D2 ACFF: Tubize-Braine se méfie du piège que pourrait lui tendre Meux

C’est en tout cas avec cette approche que Mohamed Bouhmidi, le coach tubizien aborde la rencontre, même s’il tient à relativiser ces propos: "Il serait un peu dangereux de limiter l’équipe de Meux à une équipe qui défend et joue en contre. J’ai énormément de respect pour Laurent Gomez et son travail, et de ce que j’ai pu observer, Meux a bien évolué dans son football. On a souvent concédé des partages face à cette équipe, il sera important de faire déjouer les pronostics. Notre objectif est de rester dans le sillage de Mons, et de faire en sorte de limiter le plus possible l’écart de points avant de les affronter."

Seul Mano Van Onsem, suspendu, sera absent.

Le noyau: De Bie, Debauque, Delhaye, Piret, Essikal, Taroli, Garlito, Lkoutbi, Migliore, Tepe, Lauwrensens, Van Onsem, Crame, El Omari, Lwangi, Giusto.