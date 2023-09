D2 ACFF: Thomas Depotbecker comme remède aux problèmes créatifs des Rebecquois?

Un duel face à une équipe qui elle aussi a manqué son début de saison qui vaudra le détour, comme nous soufflait Thomas Depotbecker, l’attaquant rebecquois: "Je pense que nous sommes clairement à un premier tournant de notre championnat. On a certes concédé qu’une seule défaite, mais nous n’avons pas encore ouvert notre compteur victoires. Des partages ne rapportent pas assez et, chez nous, on aura à cœur d’enfin nous lancer. En l’emportant dimanche, je suis sûr et certain que nous allons nous libérer du poids lié à ce manque de résultats. D’autant plus que nous enchaînerons par une seconde rencontre à domicile le week-end prochain, face à Jette. Un 6/6 ferait directement oublier ce faux départ."

En panne offensive depuis deux rencontres maintenant, la RUS s’est montrée très peu inspirée lors de ces dix derniers jours. Un manque de créativité qui est, selon Thomas Depotbecker, fatal à ses troupes. "On remarque que si nous sommes bien organisés défensivement, et qu’au milieu de terrain, on fait le jeu, c’est clairement dans la ligne offensive que le bât blesse. On manque de créativité et surtout de spontanéité dans notre jeu et dans le dernier geste. On se complique la vie, et finalement chacun se met une petite pression quant au fait de marquer. On doit se libérer de tout cela et retrouver un jeu simple."

De son côté, après trois rencontres passées sur la touche, et une montée dans le dernier quart d’heure la semaine dernière, Thomas Depotbecker devrait pouvoir apporter cette touche de folie et de fraîcheur dès le coup d’envoi ce dimanche. "Je me suis totalement remis de ma blessure musculaire. J’ai pu m’entraîner à 100% toute la semaine, et je suis ravi de pouvoir à nouveau être considéré comme opérationnel. On a un match important qui nous attend, on doit l’emporter, et je compte donner tout ce que je peux que pour aider l’équipe à y arriver."

Régis Demolie est aussi de retour de blessure. Seuls Mukota et Van Landschoot manquent encore à l’appel.

Le noyau: Vervondel, Demolie, Gregoire, Morias, Devel, Shango, Diarra, Polizzi, Van Landschoot, Zaanan, Henri, Zorbo, Coulibaly, Kudimbana, Camargo, Depotbecker.