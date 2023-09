Une nouvelle recrue à Braine: Katarina Vuckovic

Pour compenser cette longue absence, le club de Braine vient de recruter la joueuse serbe Katarina Vuckovic (29 ans, 1,91m) pour le secteur intérieur. Un visage connu des Brainois puisque la saison dernière, elle était tombée dans le même groupe que les Castors en EuroCup avec le club luxembourgeois de Grengewald. Elle avait d’ailleurs planté 26 points, dont 3 paniers à distance, sur le parquet de la salle André Renauld. Un renfort de choix pour Braine au regard de ses stats en EuroCup la saison dernière: moyenne de 16 points et 6 rebonds. Son club étant éliminé de la scène européenne au terme de la phase de poule, Katarina avait ensuite rejoint le club polonais de Gdynia. "Elle va amener à l’équipe toute son expérience, mais également des paniers, de la taille, son adresse extérieure extrêmement fiable et aussi ses grandes qualités de passeuse, souligne le club de Braine. Sa présence dans notre très jeune équipe sera aussi et surtout une belle opportunité de rééquilibrer le groupe en termes de poste de jeu qui va permettre de retrouver le projet initial de positionner Marie Vervaet et Jessica Lindstrom en poste 3, qui seront bien servies."

La nouvelle recrue arrivera à Braine-l’Alleud ce vendredi. "Les procédures administratives sont en cours mais elle ne sera pas encore qualifiable pour le match de championnat de ce week-end contre Laarne. C’est aussi le cas pour l’Américaine Victaria Saxton pour laquelle on attend toujours le feu vert administratif", note la team manager.

Braine affrontera Londres

Par ailleurs, le nom du troisième adversaire de Braine en EuroCup est connu, ce sera l’équipe anglaise de London Lions, qui n’a pas obtenu sa qualification pour l’EuroLeague. Les Londoniennes ont été battues au terme de deux confrontations par l’équipe hongroise de Miskolc où évolue l’ancienne brainoise Reika Lelic.

Braine accueillera Londres le 18 octobre à 20 h. L’occasion de revoir sur le parquet brainois l’Américaine Karlie Samuelson, active chez les Castors lors de la saison 2018-2019.