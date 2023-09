P3D : Koninckx (Mélin) et Joiret (Orp) empilent les buts

Les deux joueurs sont déjà bien en jambes puisque Bastien (10 goals) occupe la tête du classement avec une réalisation de plus que Jérôme. "C’est l’une de mes meilleures entames de saison, y compris pour l’équipe puisque cela fait longtemps que Mélin n’a pas compté le maximum de points aussi tôt, souligne Bastien Koninckx. Avec Jérôme, ce sera un duel de meilleurs buteurs à distance, sans compter qu’il y a aussi mon frère (Brieux, le gardien) en face. Contrairement à l’année dernière, Jérôme marque moins mais délivre davantage de passes décisives, moi aussi, et ce seront de chouettes retrouvailles. J’avais déjà évolué à Mélin il y a quatre ou cinq ans, j’avais toujours dit que je reviendrais et j’ai tenu parole. Rien n’a changé au club, il y a toujours une bonne ambiance et on a les moyens pour faire quelque chose de bien cette année."

Jérôme Joiret est en forme lui aussi. "Ma préparation a été moins bonne que l’année passée mais je m’entends bien avec Michaël Pierquin, mon binôme à l’attaque, et mon sens du but est assez bon pour l’instant. J’ai apprécié jouer avec Bastien à Perwez puis à Walhain, c’est quelqu’un que j’apprécie, mais j’espère bien l’ennuyer en marquant un goal de plus que lui ce dimanche (rires)."

Le buteur orpois s’attend malgré tout à un match compliqué. "Mélin reste sur un bon deuxième tour et peut gagner contre n’importe qui, ce sera donc un concurrent direct toute la saison. Et c’est toujours compliqué d’aller là-bas, surtout avec Bastien qui marque à crever. Il faudra être vigilant et tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais nous sommes en confiance d’autant qu’on sort d’une belle opération à Jodoigne et que l’ambiance est encore meilleure qu’à Walhain."

"Ce sera compliqué car Orp est très costaud"

Bastien Koninckx et ses équipiers n’auront rien à perdre. "Ce sera compliqué car pour l’avoir vu contre Jodoigne, Orp est très costaud. Tout est possible mais il faudra y mettre de l’intensité de la première à la dernière minute et livrer un meilleur match qu’à Chastre."