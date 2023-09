Les jeunes brainois découvrent le foot adulte

Le principal objectif de cette jeune équipe est de digérer le passage des jeunes vers le foot adultes. "On a été battu sur deux erreurs d’inattention à Ganshoren et on a aussi bêtement perdu contre Ophain. Le problème, c’est que tous nos jeunes n’ont pas plus de vingt ans et il y a beaucoup de concurrence. Il faut donc le temps que la sauce prenne mais j’ai l’impression que le déclic s’est produit le week-end passé. On dispose d’un bon potentiel et on va travailler pour bien préparer les matches à venir qu’il ne faudra pas prendre à la légère car ce ne seront pas les plus faciles. Mais, en ce qui me concerne, je vise toujours le top et pourquoi pas le tour final."

Le joueur de 18 ans, résidant à Braine-le-Château, a entamé des études de kiné à Woluwe. "Après avoir évolué à l’ES Braine, je suis arrivé au RCS Brainois en U16 et avec tous les anciens U19, nous avons intégré la P3 de l’AFC Brainois cette année. Sur le plan personnel, je pourrais encore mieux faire. J’ai mes lacunes et mes points faibles, et je les travaille pour m’améliorer."

Un programme copieux

Les Brainois abordent un calendrier chargé avec Olympic Anderlecht, Ittre et Etterbeek. "On va tout simplement enchaîner des matches contre les trois premiers, précise le coach, Pascal Hoffman. Mais si on livre le même genre de prestation que samedi dernier, on peut concurrencer n’importe qui. J’espère que cette première victoire va booster le groupe et pousser tout le monde à se dépasser."

Sidibé et Wauters réintègrent l’effectif.