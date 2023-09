Le tour des clubs du BW de P3C

Derhe devrait en savoir plus dans le courant de la semaine concernant la durée de son indisponibilité. Aussi non, c’est place à la remobilisation pour les Rixensartois après la déconvenue face à Boitsfort B ce week-end. Lorenzo Richiusa (T1) s’attend à une rencontre compliquée ce week-end à Walhain B: "On a toujours eu très dur sur le terrain en herbe des Boscailles. Mais en même temps, cela peut être l’idéal pour nous relancer et repartir sur de bonnes bases."

Walhain B

Stéphane Wille devrait récupérer un ou deux éléments pour la réception de Rixensart B. Malgré quelques interrogations par rapport aux joueurs présents ce dimanche, l’entraîneur de Walhain B est confiant pour ce week-end: "Je m’attends à une équipe similaire à La Hulpe B qu’on a affrontée ce week-end. Si on arrive à mettre les différents ingrédients sur le plan, c’est un adversaire qui peut être à notre portée."

Ottignies

Derumier, blessé, est indisponible pour le déplacement chez le leader Boitsfort B ce dimanche. L’entraîneur d’Ottignies, Sébastien Eggerickx, sait que son groupe va avoir une rencontre compliquée: "La dernière joute a prouvé qu’il y avait des améliorations mais aussi toujours des lacunes à cause de notre manque d’expérience. On va toutefois aller pour jouer notre jeu et essayer de ramener quelque chose à la maison."

Nivelles

Hormis Rose et Warnant, le noyau nivellois est au grand complet. Gary Illegems (T1) reste prudent pour le derby de ce week-end face à Ittre B qui n’a toujours pas pris de point: "On ne sait jamais avec ce genre d’équipe car un réveil est toujours possible et cela reste tout de même un derby ! J’attends une vraie amélioration au niveau de la concrétisation samedi soir et on travaille sur ce point cette semaine. À nous de faire le job pour rester invaincus !"

Stéphanois B

Grégory Garcia Duro, l’entraineur du Stéphanois B, attend toujours les retours des blessés de longue date. Pour le reste, c’est dans la sérénité qu’il aborde la rencontre face à Woluwe B: "On progresse de semaine en semaine avec toujours cet objectif, pour ma part, de les amener le plus haut possible. Pour ce week-end, les trois points sont à notre portée et j’ai déjà hâte d’affronter les grosses pointures de cette série dans les prochaines semaines."

La Hulpe B

Le portier Dubay, malade ce week-end, est de retour pour la réception de Stockel B. C’est un gros morceau auquel s’attend Youssef El Baroudi: "Leur bilan comptable a prouvé que c’était une très bonne équipe. Il faudra saisir chaque occasion pour leur faire mal car on sait que contre ce genre d’équipe, cela ne pardonne pas. Il faudra pour cela gommer les erreurs défensives et être plus réaliste devant."

Incourt B

Le T1 Eddy Eale, arrivé cet été, a été remercié par le comité incourtois. C’est le duo Cédric Hanot-Cryprien Crêvecœur qui assurera l’intérim et qui essayera de redresser la barre après le début de championnat compliqué. Cédric Hanot espère que le fait de récupérer un noyau complet aidera les Incourtois à Evere: "Il faudra se concentrer sur le sportif et essayer de faire un bon match avec l’ensemble des forces en présence à Evere ce week-end."