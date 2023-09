Le tour des clubs du BW de P3B

L’équipe est sur la bonne voie d’après le nouveau T1 genappien, Raphaël Cattrel: "C’était très positif malgré la défaite contre Etterbeek. Je suis confiant vu le niveau des joueurs, on va travailler pour les faire progresser et redonner l’envie de reconquérir des points dans un match décisif à Ixelles."

Villers B

Nicolas Dumont (coordinateur des jeunes) donne entraînement cette semaine en vue du déplacement à Etterbeek. "Après le départ du coach, il y a eu une réaction positive à tous les niveaux malgré la défaite, indique Ronald Pigeon (l’actuel T2 de la P2 qui a coaché Villers B ce week-end). Reste à trouver quelqu’un pour gérer l’équipe."

Ittre

Défense décimée (Fenton, Ruijs, Bernard) mais rentrée de Baeyens et Leclerc. "Après avoir évité tous les pièges jusqu’ici et notamment à Villers sans avoir affiché notre vrai niveau, il faut continuer à prendre chaque match au sérieux à commencer par Nivelles", prévient Gaëtan Sempoux (T1).

Nivelles B

Il y a du progrès au niveau fond de jeu et envie. "On va continuer à travailler ça avec un groupe au complet et qui reste mobilisé, souligne Dimitri Veny (T1). On est conscient d’être outsider car Ittre est premier mais on va essayer de les embêter le plus possible." Vandael est suspendu.

Saintes B

Une réaction s’impose "car le bilan (2 victoires et 2 défaites) n’est pas catastrophique pour une nouvelle équipe mais on a été spectateur en première mi-temps contre Braine, déplore Kevin Benois (T1). Suryoyés n’est pas une mauvaise équipe et il faudra les étouffer comme contre Nivelles."

Waterloo B

Pascal Leguillier (T1) n’est pas satisfait: "Certains joueurs font preuve d’une suffisance incroyable, du coup on rate beaucoup d’occasions et on prend des goals stupides. Face aux voisins d’Ophain où je connais bien Patrick Longfils, on a besoin d’un déclic sinon on va droit dans le mur."

Ophain B

La spirale positive se poursuit. "On a prouvé contre Ganshoren qu’on peut tenir la baraque face à une équipe du top, apprécie Michaël Ervier (T1). On sera le Petit Poucet contre Waterloo mais on est bien en place et on a encore envie de créer quelque chose." Peigneux et Ervier sont blessés.

Waterloo Lion’s

Le premier succès "a permis d’engranger plus de confiance, constate Alain Nzanza (T1). Brussels City (0/12) sera l’occasion de confirmer le regain de forme affiché en première mi-temps contre Ixelles, même si c’est le genre de match piège où l’on a parfois lâché de bêtes points."