Le tour des clubs de P3D

Les jeunes ont été trop tendres contre le SC Jodoigne. "L’adversaire était plus fort mais on n’osait pas y aller face à des gars assez costauds, signale Nicolas Gilles (T1). Beauvechain reste à notre portée et j’espère que j’aurai la même équipe à disposition pour faire un bon match."

SC Jodoigne

La machine s’est remise en route. "Même si ce n’était pas de la meilleure façon, il faut continuer et enchaîner, avance Martin Dehut (T1). Perwez reste un match difficile car on ne sait pas vraiment se fier à ses résultats et parce que la fougue constitue à la fois sa force et sa faiblesse."

Perwez B

Le groupe enchaîne avec trois autres équipes du top. "Ces prochains matches permettront de voir où on en est car sans commettre autant d’erreurs, on aurait pu prendre un point contre Orp, estime Guillaume Joly (T1). Jodoigne me semble un peu moins costaud mais il faudra maîtriser Congosto."

Jandrain

Les absents reviennent doucement. "Même si on manque encore un peu de vitesse devant, on commence à être un peu plus compétitif et c’est la première fois qu’on n’a pas encaissé, note Frédéric Pierre (T1). Jodoigne tombe encore un peu tôt car on devrait être au complet d’ici quinze jours."

Jodoigne B

Le dernier match a laissé des traces puisque Puttemans (commotion), Lallemand (épaule) et Abrashi (genou) sont out. "On commençait à trouver une certaine stabilité dans le noyau, grimace Frédéric Stoffelen (T1). Sur un terrain compliqué à Jandrain, il faudra mieux réagir si on encaisse."

Beauvechain

Après deux semaines d’arrêt, "on est parti jusqu’en décembre et on espère garder cette spirale positive (6/6), lance Jabran Albahtouri (T1). Malgré ses résultats en dents de scie parce que l’équipe change d’une semaine à l’autre, on doit se méfier de Grez d’autant que Jodoigne a eu dur."

Bierges

Plusieurs éléments sont incertains. "J’espère qu’on aura une équipe correcte et qu’on affichera une autre mentalité si on encaisse car c’est un match à six points, indique Sébastien Goossens (T1). On a perdu 3-2 en préparation contre Ronvau dans un match serré. C’est une équipe à notre niveau."

Ronvau B

Closset est blessé. "On a les capacités mais ça ne tourne pas pour l’instant, à l’image de ce penalty raté contre Jandrain, remarque Guillaume Lengelé (T2). Bierges sera un match serré, sur un terrain compliqué, entre deux équipes ayant besoin des trois points pour leur confiance."

Mont-St-André

L’équipe est bye après un joli 10/12. "On s’est cru plus beau qu’on ne l’était en première mi-temps contre Incourt mais le succès est mérité car les changements et une autre mentalité ont fait la différence", résume Stéphane Decock (T1). Guillaume, Smets et Borremans se soignent.