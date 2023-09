Le foot accessible à tous, à Orp-Noduwez

Quelle est donc la clé du succès ? "Notre ligne directrice est de promouvoir le football pour tous. On met en avant le côté humain, proche des jeunes et des parents, et les enfants peuvent profiter de belles infrastructures grâce au travail incroyable de Jean-Paul Van Horebeek. Sous oublier la Commune qui a été rassurée par la reprise du club, et on le reconstruit avec elle."

Le début de campagne est très prometteur. "On a une excellente équipe en U12, dirigée par Sébastien Neyt (T2 de la P3) et qui n’a pas encore perdu, et les U16 continuent sur leur lancée car ils sont en tête de leur championnat. On suit ces joueurs de très près car ce seront les premiers susceptibles d’intégrer la première. À ce titre, le gardien Antoine Coenaert s’est déjà entraîné avec la P3 et a déjà joué en amical. Il est formé ici et c’est vraiment le type de profil qu’on veut promouvoir."

En plus de préparer quatre équipes (de U10 à U13) pour la Coupe du Brabant où l’objectif sera de "faire mieux que la saison dernière avec deux quarts de finales", le matricule 2098 a d’autres projets sur la table. "Nous avons été approchés par l’ACFF dans le cadre du Foot4Girls, ainsi que pour accueillir des matches de la ligue d’handisport, mais on a préféré laisser ça sur le côté pour l’instant afin d’y consacrer tout notre potentiel l’année prochaine. Comme on a eu la possibilité de faire monter nos U15, deuxième Wavre Limal, en provinciaux mais on a préféré prendre notre temps et les laisser en régionaux car se farcir des déplacements à Tubize ou Stéphanois et prendre de gros scores ne sert pas à grand-chose. On a aussi de plus en plus de jeunes filles et on espère bientôt être en mesure d’inscrire une équipe 100% féminine en championnat. Et toujours dans l’optique du plan Orp 2030, le but est d’avoir une équipe dans chaque catégorie ainsi qu’une première évoluant en P1 et composée en partie de jeunes du club."