L’affiche de P3D: Mont-Saint-Guibert veut éviter le piège chastrois

Les Guibertins pourraient refaire leur retard sur Orp et/ou Mélin une semaine avant de se rendre à Orp. "Des points vont se perdre ce week-end et il faudra donc éviter de se faire peur, car on n’a pas su proposer notre football et on a relancé l’adversaire lors de nos deux derniers matches , constate Gaël Vanderbrugge (T1). On ne devra surtout pas prendre Chastre de haut, mieux entamer notre rencontre et y mettre plus d’intensité."