La Brainoise Marine Panagiotidis se prépare pour Hawaï

Cette course retient pour l’instant toute son attention. "J’ai participé dimanche dernier à l’aquathlon organisé par mon club, le Triathlon Team de Braine-l’Alleud. Je l’ai fait parce que c’était à Braine-l’Alleud et pour le fun. J’ai gagné ma catégorie", signale-t-elle.

Entraînements à l’intérieur

Depuis de nombreuses semaines, ses entraînements sont axés sur ce qui l’attend à Hawaï. "Je me prépare spécifiquement. Je suis toujours en période de charge, nous indiquait-elle dimanche dernier. Je fais de gros entraînements à vélo le week-end, durant quatre à cinq heures. Je cours aussi à pied deux heures."

La natation est sa tasse de thé, elle qui a nagé en compétition sous les couleurs de Waterloo Natation.

Les conditions climatiques à Hawaï, chaleur et humidité, nécessitent de s’y préparer. "Je ne m’entraîne qu’à l’intérieur sur un home-trainer, chez moi dans la cave pour avoir de la chaleur, sans ventilateur. Je fais de temps en temps des sorties à l’extérieur, mais c’est assez rare", indique la jeune fille.

Un Top 10 en 18-24 ans

Elle s’envolera vers Hawaï le mercredi 4 octobre. "Je serai présente sur place dix jours avant la course. Cela devrait permettre de m’acclimater et digérer le décalage horaire. J’y vais aussi pour m’entraîner sur place."

Marine Panagiotidis veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir le meilleur résultat possible. "J’espère terminer dans le Top 10 dans ma catégorie 18-24 ans. Je ne sais pas trop où je me situe par rapport aux autres inscrits. Les athlètes viennent de tous les pays du monde. On est une quarantaine d’inscrites dans ma catégorie."

La Brainoise s’est qualifiée pour la course mythique à Hawaï le 2 juillet 2023 lors de l’Ironman de Francfort après avoir remporté sa catégorie d’âge (18-24 ans) en parcourant les 3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42,195 km de course à pied en 11h15'59''.