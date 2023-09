Jérémie Palix prône les vertus du travail de fond

Après plus d’une décennie de bons et loyaux services à l’ABC Péronnes, Jérémie a été démis de ses fonctions voici deux semaines. "On avait des divergences sur la formation. Il est préférable à un moment de se séparer" précise l’intéressé qui vient de dispenser sa première session à Braine: "Tout le monde était là sauf Diego Minucci, qui est au Centre AWBB la semaine. Tout s’est bien passé. Les gars ont bossé et sont réceptifs. Je pense qu’ils en sont sortis avec une idée précise de mes attentes."

L’objectif du nouveau coach sera d’éviter les sueurs froides en obtenant rapidement le maintien. La première sortie officielle du coach Palix à la tête des Rongeurs aura lieu mercredi prochain, à Braine, face à Sprimont. Le mentor insiste beaucoup sur le volet qualitatif: "On va faire de notre mieux pour décrocher rapidement notre premier succès mais le plus important à mes yeux, c’est de continuer à progresser. Se mettre à l’abri et se sauver font partie de mes objectifs. On a un calendrier lourd puisqu’on ne va affronter que des équipes liégeoises jusque fin octobre."

Jérémie Palix va poursuivre le travail entamé par Gianni Maren. Il ne devrait pas y avoir de révolution de palais. "La situation n’est pas évidente non plus pour les joueurs mais rien de négatif n’est sorti de notre prise de contact. Je dispose d’un groupe de bons gars avec des qualités. Je connais bien Gianni avec qui j’ai déjà échangé et travaillé. J’ai toujours pratiqué le basket qu’on m’a inculqué en tant que joueur. Après discussion avec les gars du noyau, je pense qu’on partage la même philosophie. L’un de mes axes de travail sera d’essayer de varier les défenses."

Finalement, le plus gros changement pour ce coach réputé formateur sera de passer des Dames aux Messieurs. "C’est la première fois que je coache en R1 Hommes. Je crois qu’on peut être encore plus exigeant au niveau du basket masculin. Je pense aussi que c’est plus difficile de passer des Messieurs aux Dames que le contraire", ponctue-t-il.