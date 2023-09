Emma Siegers a participé au succès belge aux championnats d’Europe

Emma Siegers s’est, de son côté, classée 28e de l’épreuve. La membre de l’équipe brabançonne des Baloise WB Ladies rentre en Belgique avec le sourire et un très bon souvenir de ses premiers championnats d’Europe.

Emma Siegers avait déjà réagit après cette prestation. "Je suis contente de la place qu’on obtient. On visait le podium mais on a fait notre maximum. J’aurais pu me sentir mieux mais j’ai tout donné. C’est mon premier championnat d’Europe et je voulais faire de mon mieux. Il n’y avait que trois virages, ça glissait mais ils n’étaient pas très compliqués, ça n’a pas changé grand chose. Anna Vanderaerden est tombée dans le dernier virage. On est arrivées doucement et elle a glissé."

Sur la course en ligne, Emma a été également brillante. "On venait pour la gagne, je suis vraiment contente pour Fleur. C’est top ! On a vraiment bien travaillé en équipe pendant toute la course. C’était très nerveux dans le final, j’étais en permanence dans les vingt premières mais je n’ai vraiment pas su bien me placer à l’avant. Ça joue dans le résultat. Au début du dernier tour, nous étions un petit groupe de vingt filles. Ça ne roulait plus, ça revenait derrière. C’était un circuit très explosif. Je préfère quand même les longues côtes mais le parcours était chouette. Ce championnat d’Europe restera un super souvenir, on s’est amusées toute la semaine. C’était incroyable."

À table avec Wout Van Aert et Lotte Kopecky

Ce championnat d’Europe est surtout une première expérience pour la jeune femme. "C’est vraiment chouette. À l’hôtel, on a notamment mangé avec Wout Van Aert et Lotte Kopecky. On ne fait pas ça tous les jours. Tout ce qui se passe ici, c’est une ambiance incroyable !"

Gageons que la membre de l’équipe de Ludivine Henrion et Luc Mayné pourra reproduire dans le futur de nouvelles prestations de choix avec le maillot national.