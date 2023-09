Super Coupe des jeunes: Tourpes réalise le triplé à Ottignies

La Super Coupe des jeunes oppose chaque année le champion de Belgique au vainqueur de la Coupe de Belgique dans les catégories U16 et U19. Ce week-end, Tourpes et Pironchamps étaient opposés en U16 sur le ballodrome d’Ottignies. "C’est la troisième fois que nous rencontrons Tourpes cette saison, explique André Legrain, responsable du club de Pironchamps. Les Hennuyers nous ont battus 1-7 en finale de la Coupe de Belgique, 1-10 et 3-10 en finale du championnat de Belgique. Tourpes est la seule équipe face à laquelle nous nous sommes inclinés. Tourpes a une super équipe, elle est très forte."