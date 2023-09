P3D: De Henau et Huppaye gagnent en confiance

L’équipe doit encore monter en puissance puisqu’elle est en pleine reconstruction. "Il y a des retours, des nouveaux joueurs, des jeunes aussi. Quant à moi, j’ai joué en jeunes à Mont-St-André, Incourt et Huppaye où j’ai débuté en équipe première, il y a dix ans, avec Marc Warnant. Après un passage à Orp, je suis content de revenir à la maison. J’étais déjà présent la saison passée, mais je n’ai pas beaucoup joué, car je me suis blessé et je construisais ma maison", précise le résidant de Marilles qui aura bientôt trente ans et qui bosse chez BMW à Wavre. "Je suis resté pour Gaëtan, car je l’avais déjà eu comme coach à Orp, on a joué ensemble à Huppaye, et j’ai autant confiance en lui qu’il a confiance en moi. Là, je suis bien lancé, car j’ai déjà inscrit cinq goals, mes trois premiers ce week-end avec de nouvelles chaussures prometteuses (rires) et j’espère continuer comme ça. Sur le plan collectif, ce serait bien d’accrocher la colonne de gauche pour l’ambiance, le club et ses jeunes."

Gaëtan Gramme (T1) espère poursuivre cette belle série, "mais Incourt n’est plus un oiseau pour le chat et il faudra s’en méfier, d’autant qu’ils seront revanchards par rapport à ce qui leur est arrivé contre Mont-St-André."

A. Degroot est toujours suspendu dans les rangs incourtois. "On a pris 100% de goals sur phase arrêtée contre 10% en temps normal, et j’espère qu’on ne connaîtra plus ce souci-là, indique Mehdi Sahnoun (T1). Cela dit, on reste confiant en nos capacités et on voudra les trois points chez nous."