P3C: Florian Sacreas au service de Rixensart

Une abnégation qui est facilitée notamment par la bonne ambiance qui règne au sein des deux équipes premières. "J’ai beaucoup d’amis en P2 même si ma vraie base se trouve dans le noyau B, explique-t-il. Il faut dire que beaucoup de joueurs ont fait le grand saut depuis la saison dernière."

Le portier représente, avec des gars comme Moulart, un ancien du côté de Rixensart B qui a pas mal changé par rapport aux saisons précédentes: "L’équipe a pas mal évolué avec beaucoup de jeunes joueurs. Je dirais qu’on a un effectif peut-être plus joueur cette saison et cela amène un peu de nouveauté."

Une déconvenue qui a remis les pieds sur terre

Sportivement, la préparation des hommes de Lorenzo Richiusa a été bonne avec de bons résultats et le début de saison fut positif avec une victoire au Polonia Limelette et un très bon point pris face à Nivelles. Mais ce week-end, les Rixensartois ont déchanté avec la lourde défaite (2-5) face à Boitsfort B. Le gardien de 26 ans ne cherche pas d’excuses: "On a raté beaucoup trop d’occasions et on a encaissé trop facilement. Cela aurait dû être 4-4 à la mi-temps au lieu de 0-4. Mais ce n’est pas plus mal que ce revers intervient maintenant, cela nous a permis de retomber les pieds sur terre."

Si la montée n’est pas possible, à part si la P2 gravit aussi un échelon, les ambitions sont bel et bien présentes et un objectif bien précis est en ligne de mire: "On veut finir dans le Top 5 à l’issue du championnat. Je pense que c’est un objectif réalisable quand on voit la qualité présente dans le noyau. Mais il y a d’autres bonnes équipes dans la série et il faudra donc prester pour y arriver."

Une conclusion qui pousse Florian Sacreas et Rixensart B à se relever dès ce dimanche (15 h) pour le périlleux déplacement du côté de Walhain B.