Saintes

Le déplacement à Woluwe "se présente bien, assure Diorian Nizot. Nous sommes dans une spirale positive, on monte en puissance, je récupère des joueurs et tout se passe bien. Mais Woluwe est une nouvelle équipe que je ne connais pas et qui réalise des résultats en dents de scie."

Chastre

"On reçoit Villers pour un match compliqué, lance Nicolas Bontemps. On cherche notre première victoire et à domicile, il serait bien de prendre les trois points contre une équipe de Villers qui est aussi un peu dans le creux. Chez nous, on cherche toujours des solutions et des automatismes, mais les voyants sont au vert, même si Amato sera suspendu."

Braine B

Le déplacement à Lasne-Ohain B ne sera pas facile. "Je respecte toutes les équipes, mais on a assez de qualités dans le groupe pour faire quelque chose de bien, remarque Alain Campion. Le groupe doit surtout continuer à progresser avec un effectif très jeune mais qui a des qualités."

Ronvau

Objectif première victoire pour le Ronvau qui reçoit l’ES Braine. "Ils viennent de gagner leur premier match et il serait bien de faire de même pour se mettre dans de meilleures conditions et que les garçons soient récompensés de leurs efforts", espère Mohamed Riani qui sera privé de Vandamme alors que Jacoby, Mohimont et Lacourt sont incertains.

Villers

En retard sur son tableau de marge, Villers doit prendre des points contre Chastre. "On doit récupérer les points perdus", confirme Frédéric Balan, qui sera privé de Niangbo (1/2), mais qui récupère Pietrons.

ES Braine

La première victoire devant Ohain B a-t-elle lancé la saison de l’ES Braine ? "Réponse ce week-end chez une équipe du Ronvau accrocheuse et qui ne lâche rien, répond Michaël Ghion. Ils voudront aussi prendre leur première victoire de la saison et à nous de montrer qu’on sait faire le travail et enchaîner les bonnes prestations."

Wavre-Limal

"Un petit derby nous attend à Stéphanois. Il faudrait marquer des goals et prendre des points, car si on ne joue pas mal, on ne marque pas", remarque Sam Ballieux.

Stéphanois

Le derby contre Limal "se présente bien. On est focus sur ce match et motivés à 200% pour prendre cette première victoire à la maison, assure Thomas Troupau. Une victoire ferait le plus grand bien."

Clabecq

Face à Etterbeek, "un gros morceau nous attend, prévient Pietro Di Sciacca. C’est un favori de la série, mais je récupère Molinaro derrière et Hakiki au milieu et l’équipe sera bien balancée. Mais Beeckman sera suspendu."

Etterbeek

"On n’aura pas facile à Clabecq, prévient Luigi Fior. Ce sera un match compliqué chez un montant, mais qui propose de bonnes choses et qui a un entraîneur qui connaît le football. Clabecq est une belle petite équipe qui va en ennuyer plus d’un et attention au piège." S.B.