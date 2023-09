P1: Valérian Ceusters (Lasne Ohain) finalement suspendu 8 matchs

Pour rappel, la tension était déjà montée d’un cran en seconde période sur le terrain et deux joueurs visiteurs avaient été exclus à l’heure de jeu. En fin de partie, le T1 et le T2 ucclois étaient eux aussi exclus par l’arbitre.

Au coup de sifflet final, la tension devenait maximale, des échauffourées éclataient et un joueur visiteur avait asséné un coup de poing à un joueur de la RULO. Sur l’entrefaite, un supporter lasnois (Valérian Ceusters, joueur de la RULO qui était blessé et donc dans les tribunes) montait sur le terrain et poussait ledit joueur ucclois.

Une bagarre générale éclatait, Valérian Ceusters se faisait violemment frapper par deux joueurs ucclois et la Police avait mis de longues minutes pour calmer les protagonistes.

Le club brabançon wallon avait immédiatement introduit un recours contre cette décision et l’affaire a été traitée ce mercredi soir par la première Chambre du Comité d’Appel de l’ACFF.

Il n’y aura pas de match à huis clos

Le verdict en appel est finalement nettement plus clément pour Valérian Ceusters puisque le joueur a écopé de huit matchs de suspension.

Le club de Lasne-Ohain s’est quant à lui signifié l’annulation du match à huis clos prononcé par le CP Brabant.