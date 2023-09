Les Ottintoises misent sur la cohésion d’équipe

L’équipe repart sur de bonnes bases. "L’effectif a quand même changé dans le sens où l’on a gardé pas mal de cadres mais c’est désormais un mix entre des filles étant déjà dans la vie active, des universitaires et des U16 montantes. Tout le monde a beaucoup donné au niveau de l’intégration, le groupe est déjà bien soudé et cette cohésion constitue notre principal atout. Le nouveau coach (Éric Zikonda, NDLR) nous correspond bien et, à titre personnel, je suis ravie d’en être la capitaine", souligne la résidante d’Eghezée qui entame sa quatrième saison au club. "J’ai débuté le foot il y a sept ans à Belgrade avant d’arrêter en raison d’une tendinite qui me fait encore souffrir mais j’ai décidé de m’impliquer davantage cette saison et le ROS s’était naturellement imposé lorsque j’ai entamé mes études de psycho. Et c’est une année importante pour moi sur le plan étudiant (elle est en Master 2) et footballistique."

Reste aux Ottintoises à confirmer ses bonnes dispositions dans les semaines à venir face à Perwez, Tubize, Waterloo et Nivelles. "Des adversaires plus faibles sur le papier mais il faut rester aux aguets, ne pas vivre sur nos acquis et continuer à travailler car on ne connaît pas les forces de tout le monde après deux matches."