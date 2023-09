Le tour des clubs du BW en P1-P2

Courte défaite contre le BX (1-2). "On a tenu le 1-0 jusqu’à la 67' en fermant un peu le jeu puis on s’est fait avoir avec deux buts en dix minutes, résume Léo Noemi (T1). On se battra encore avec nos armes et nos jeunes à Lasne Ohain."

Walhain

Premier revers (2-0) à Ixelles. "Surpris par leur vitesse, le bloc n’a pas réagi comme il fallait, on n’a pas su marquer et on a pris un coup sur la tête avec la rouge à la 65', résume Jamel Dennoune (T1). On va relever la tête en équipe contre l’Union."

Wavre Limal

1-5 contre le White Star. "Encore une fois, on montre de bonnes choses mais on n’arrive pas à marquer et on fait deux cadeaux à l’adversaire, remarque Mohamed Riani (T1). Sans sous-estimer l’adversaire, on espère prendre nos premiers points contre Etterbeek."

Jodoigne

Deux visages différents contre St-Michel. "Première période catastrophique, c’est 0-0, puis le changement de système et la montée de Fraipont nous ont permis de gagner 5-1, note Gilles Marko (T1). Le White est un peu notre bête noire mais on ira là-bas pour 3 points."

Provinciale 2

Lasne Ohain B

7 goals inscrits à Uccle. "Cette fois, on avait deux attaquantes qui nous ont permis de débloquer le match rapidement, précise Paulo Guimaraes (T1). On espère être aussi performant offensivement contre Beauvechain."

Beauvechain

Premier succès en P2 contre Kosova, 9-2. "Très content de la cohésion et du jeu, surtout dans la première demi-heure en menant 6-0, et ça fait du bien pour la confiance avant un gros test à Lasne Ohain", indique Grégory Collée (T1).

Jodoigne B

7-2 face à St-Michel B. "Prestation intéressante en ayant mis le pied sur le ballon, à l’exception de deux cadeaux, mais cela nous met en confiance pour espérer accrocher le White Star qui sera un gros morceau", glisse Pierre Haerlingen (T1).

Waterloo Lion’s

Partage (1-1) au BX. "Le score ne reflète pas le match car on n’a pas fini nos nombreuses occasions, analyse Aya Rzine (capitaine). Cela dit, on a passé une étape dans les phases de jeu et espère confirmer contre Auderghem."

Nivelles

3-1 contre le White Star. "Beaucoup d’occasions en première mi-temps avec un pressing haut, ce qui nous a permis de marquer rapidement, explique Rudy Dechamps (T1). Maccabi sera très important car elles font un bon début de championnat."