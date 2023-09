Les deux formations brabançonnes wallonnes sont engluées dans les profondeurs du classement avec un seul petit point au compteur. Une des deux formations empochera-t-elle sa première victoire de la saison ? "C’est l’objectif que l’on s’est fixé et nous ferons tout pour y arriver. Après une entame difficile, Grez a bien rebondi et il ne faut absolument pas les sous-estimer", prévient le T2 waterlootois Jonathan Vanonckelen.

"Sur un grand terrain en herbe, il va falloir que les garçons s’adaptent rapidement. La tâche s’annonce compliquée mais si on parvient à soigner notre réalisme offensif, nous avons nos chances", prévient Pierpaolo Giunta (T1).

Lasne-Ohain – Auderghem

Sur le terrain, les Lasnois ont fait le taf depuis la reprise avec un joli 6/6. Dimanche après-midi, ils reçoivent un des favoris au titre avec le retour d’un certain Scott Siroux. "Qui est Scott Siroux ?, rigole le T1 lasnois Christophe Collaerts. Auderghem possède de très bonnes individualités et c’est le genre de match qu’on aime jouer. Auderghem fut ma première expérience en tant que coach et je suis content de retrouver certaines têtes connues. Ce sera du 50/50 mais sur le terrain les choses se passent bien malgré les couacs indépendants de notre volonté."

Laklia et Goffette ont terminé leur saison alors que Bouhoulle et Dans rentrent.

Genappe – Saint-Michel

Les gars de Julien Darquenne sont sortis frustrés de leur rencontre perdue face à Auderghem. Il faudra relancer la machine face au leader de Saint-Michel qu’ils ont déjà battu aux tirs au but lors du premier tour de la Coupe de Belgique au mois de juillet. "Cela ne m’étonne pas de les voir si haut dans le classement car c’est une formation qui joue sans pression. De notre côté, on continue à bien jouer, on peaufine les automatismes mais il faut absolument soigner la finition", explique le T1.

Zanella, Hazard et Van Der Goten ne sont pas disponibles.

Amicii Bxl Jette – Tubize-Braine B

Déplacement compliqué pour la RUTB chez un promu jettois qui possède le même nombre de points qu’elle. Après trois défaites consécutives, il est primordial de ramener quelque chose. "On commet de bêtes erreurs individuelles et le réalisme offensif fait défaut, peste Didier Bargibant (T1). Je regarde le classement et il est temps de prendre des points car on stagne pour le moment."