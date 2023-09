La passion du foot selon le coach de Rixensart (P2), Pierre Schoenfeld

Le foot, une passion qui le suit depuis son plus jeune âge et qui l’anime toujours aujourd’hui puisque si son métier l’emmène de terrains en terrains, Pierre est aussi entraîneur de la P2 de Rixensart ainsi que scout pour le Sporting de Charleroi, là où tout a commencé. "Je devais avoir 11 ans quand je me suis présenté au Sporting. À l’époque, on m’avait aussi proposé un test au FC Metz mais je me suis dirigé vers Charleroi où j’ai fait toute ma formation en internat jusqu’au noyau des espoirs. J’ai même eu la chance de m’entraîner quelques semaines avec les pros du temps de Jacky Mathijssen et Dante Brogno. Ne pas avoir percé en D1 restera une petite déception mais ce que j’ai vécu à Charleroi m’aura apporté beaucoup de choses en tant qu’homme. Travail, sacrifices, ponctualité… Toutes des choses qui m’ont forgé."

Il est toujours actif au Sporting de Charleroi mais dans un autre registre puisqu’il est scout des U6 aux U23. "On m’a attitré quelques clubs et je passe mes samedis le long des terrains à la recherche de pépites. Il y a deux ans, j’ai dirigé Ernest De Neve et Mathieu Muland qui jouaient à Grez-Doiceau vers Charleroi où ils évoluent actuellement en U23."

Hidalgo, Mazzu…

Joueur, Pierre Schoenfeld a poursuivi sa route à Walhain du temps de René Hidalgo puis à Uccle Léo avec Felice Mazzu. À 21 ans, il commence à travailler. Combiner foot et travail devient compliqué et il se dirige alors vers le foot provincial, comme joueur à La Hulpe, Rhodienne et Ohain puis comme entraîneur chez les jeunes à La Hulpe puis en équipe première à Waterloo, Villers, Gosselies et maintenant Rixensart, avec également un passage au Femina White Star, "une top expérience dans le monde pro du foot féminin. Dommage que c’était en pleine période du Covid."

Aujourd’hui, Pierre habite Court-Saint-Étienne où il réside avec sa compagne Pauline "que je tiens à remercier pour le temps qu’elle passe à la maison pour me permettre de vivre ma passion", et leur fille Lalie (2 ans).

À 37 ans, Pierre reste un mordu de foot et Rixensart a fait une bonne pioche en s’attachant ses services. "On est en totale reconstruction mais on est toujours invaincus et notre 8/12 actuel résume un début de championnat très positif, avec beaucoup de jeunes joueurs qui découvrent la série. Après ce qu’on a montré, Rixensart est à sa place. Lors de la préparation, on a fait du foot mais on a surtout mis des vraies valeurs en place et c’est ce qui fait notre plus grande force."

Dans une série "d’un très bon niveau et où les tendances se confirment. On commence à voir les équipes qui lutteront pour le titre, celles qui vivront une saison confortable et celles qui se battront pour ne pas descendre."

Le match du week-end: Ophain-Rixensart

La pression est pour Ophain

En déplacement à Ophain, Rixensart veut "rester dans une bonne spirale, assure Pierre Schoenfeld. Ophain a des objectifs différents des nôtres, ils termineront dans le Top 3, et la pression est plus chez eux. Pour nous, je parlerais d’un premier vrai test qui devrait nous permettre de définir nos ambitions."

À Ophain, "après avoir perdu nos deux premiers points contre la Hulpe qui en voulait plus que nous, il faut renouer avec la victoire contre Rixensart avant d’aller à Saintes le week-end suivant, prévient Romuald Lecocq. Il faut repartir de l’avant et faire preuve de plus d’envie."