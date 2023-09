À Waterloo, Pirotte n’est pas encore inquiet

Deux défaites face au Saint-Michel et au Kosova Schaerbeek et un match nul face à Berchem Saint-Agathe, le bilan comptable est mitigé pour Waterloo en ce début de saison. Malgré un bon parcours en Coupe de Brabant et une qualification pour les quarts de finale, l’entame de championnat est compliquée en P1 pour le promu. Sébastien Pirotte analyse cela sous un angle bien précis: "On a une toute nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. On a perdu pas mal de joueurs d’expérience par rapport à la saison dernière et il faut encore que la mayonnaise prenne, bien qu’il y ait du talent dans l’équipe."